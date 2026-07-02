I messaggi di Luis Alberto, Caicedo, Valeri e Folorunsho

Anche due ex giocatori della storia recente della Lazio come Luis Alberto e Caicedo e due giocatori attualmente in Serie A che non hanno ancora indossato la maglia della Lazio, ma di dichiarata fede biancoceleste come Emanuele Valeri e Michael Folorunsho hanno voluto mandare il loro saluto ai tifosi biancocelesti.

Il messaggio di Luis Alberto

Vi mando un abbraccio, come sapete certe persone sono ancora lì, forza per questo momento difficile. Siamo tutti con voi, siete la migliore tifoseria del mondo.

Il messaggio di Felipe Caicedo

Ciao a tutti voglio fare un grande in bocca a lupo ai tifosi laziali mi auguro che questo atto d'amore possa essere ascoltato e che la Lazio possa ritornare a esse grande un'altra volta. Forza Lazio!

Il messaggio di Michael Folorunsho

Ciao a tutti voglio mandare un grosso saluto ai tifosi della Lazio, vi voglio bene e sempre forza Lazio.

Il messaggio di Emanuele Valeri

Ciao ragazzi volevo fare un saluto ai miei amici e fratelli laziali e sempre forza Lazio.

Il video