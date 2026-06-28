Uruguay fuori dal Mondiale: Bielsa contro un giornalista

Caos Uruguay

Come riportato da Tutto mercato web.com, l'Uruguay è ufficialmente fuori dai Mondiali, dopo aver perso contro la Spagna per un punteggio di 0-1 firmato da Baena alla fine del primo tempo. Nelle precedenti partite, ha pareggiato contro Arabia Saudita e Capo Verde raggiungendo due punti totali nel girone. Il portiere Muslera è stato sostituito dopo la papera che è costata la sconfitta finale.

Bielsa contro un giornalista

Il CT Marcelo Bielsa è stato contestato nello spogliatoio, soprattutto per la scelta di insistere su Muslera. Nel post partita, Bielsa ha rivolto la sua rabbia verso un giornalista in un'intervista, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Dai falla partire subito”, poi continua “non sono riuscito a valorizzare il potenziale che l'Uruguay aveva nei suoi giocatori ”. Federcalcio ha deciso di cancellare il volo charter per Montevideo, costringendo i giocatori a tornare con voli di linea, come riporta Ovación.