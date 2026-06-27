Muriqi: "In biancoceleste avevo davanti Ciro Immobile..."

Muriqi e il passato alla Lazio

Come riportato da Alfredo Pedullà, Muriqi è stato intervistato dai canali ufficiali del Fenerbahce. Ha parlato del suo passato alla Lazio e del periodo in cui Ciro Immobile era il vincitore della Scarpa d'Oro durante la stagione 2019-2020. Ha conquistato il trofeo grazie ai 36 goal segnati in Serie A, che gli hanno permesso di raggiungere i 72 punti.

Le sue parole

“In biancoceleste avevo davanti Ciro Immobile, che in quel periodo era il vincitore della Scarpa d'Oro. È stata una situazione molto difficile. Qui, quando arriva un calciatore ci sono traduttori, lo staff e tutti ti chiedono se hai bisogno di qualcosa. Lì, invece, non è così: sei completamente da solo. O riesci ad adattarti da solo oppure vivi le difficoltà come ho fatto io”.