Frattesi alla Lazio, Moretto svela le cifre dell’accordo con l’Inter

Davide Frattesi è arrivato alla Lazio dall’Inter con un prestito oneroso da 5 milioni di euro, un riscatto da circa 7,5 milioni e bonus legati alle presenze e al piazzamento della squadra. Secondo quanto riportato da Inter News 24, Matteo Moretto ha ricostruito sul proprio canale YouTube le cifre dell’accordo estivo, che riguarda il 50% del giocatore.

Frattesi, quattro gol in 11 presenze con la Lazio

Il centrocampista ha segnato di recente contro il Napoli al Maradona, nel big match che ha riportato l’attenzione sul suo rendimento con la maglia della capolista. Per Frattesi è stato il quarto gol nelle prime 11 presenze di questo avvio di stagione.

Dopo quella rete, Moretto è tornato sull’intesa raggiunta in estate dai due club. La sua ricostruzione distingue il costo iniziale del trasferimento dalle somme previste per il riscatto e per i bonus.

Prestito e riscatto: le cifre indicate da Moretto

Parlando dell’operazione, Moretto ha dichiarato: «Frattesi è stato pagato 5 milioni più 2 di bonus come prestito oneroso con diritto di riscatto a 14 circa». Ha poi precisato che il riscatto costerà alla Lazio circa 7,5 milioni di euro in più.

Nel riepilogare il pacchetto economico, ha indicato 5 milioni per il prestito oneroso, 2 milioni di bonus e circa 7,5 milioni per il riscatto. Le condizioni dei bonus e la quota del giocatore interessata dall’accordo completano la struttura descritta da Moretto.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Bonus, ventesima presenza e quota dell’Inter