La moviola di Cremonese-Lazio: Chiffi gestisce senza affanni

La Lazio espugna lo Zini in rimonta: Isaksen risponde a Bonazzoli e Noslin firma il gol decisivo, regalando ai biancocelesti tre punti fondamentali che li portano a meno quattro punti dall'Atalanta, attualmente settima.

Nel primo tempo è la Lazio a fare la partita, ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Bonazzoli, complice anche un'indecisione di Motta. Nella ripresa cambia tutto: Tavares, protagonista di una lunga cavalcata, serve Noslin che libera Isaksen per la rete del pareggio. Il danese, MVP della partita, risulta decisivo anche nel finale: è infatti Noslin a trovare la rete della vittoria nel recupero, completando la rimonta laziale.

Sconfitta pesante per la Cremonese, che scivola a meno quattro punti dal Lecce e resta in zona retrocessione: la corsa alla salvezza si fa sempre più complicata.

La gestione dei cartellini in Cremonese-Lazio

Coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi, con Calzavara IV uomo, e con Camplone al VAR e Mazzoleni all'AVAR, il fischietto di Padova ha ammonito nel corso del match tra Cremonese e Lazio: Provstgaard al 39'; Barbieri al 75'; Tavares all'88'.

I casi di moviola nel primo tempo

La prima frazione tra Cremonese e Lazio si chiude senza episodi arbitrali eclatanti. In un match dai ritmi alti e molto fisico, sono diversi i falli commessi da entrambe le squadre e prontamente fischiati dal direttore di gara Chiffi. Tra le occasioni sprecate dai biancocelesti e il gol che ha sbloccato la partita, firmato da Bonazzoli, l'unico episodio disciplinare rilevante è l'ammonizione rimediata da Oliver Provstgaard.

Cartellino giallo per Provstgaard

Provstgaard è il primo giocatore a finire sul taccuino di Chiffi per un fallo su Bonazzoli al 39'. Ammonizione corretta per l'intensità del contrasto.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Il secondo tempo

La ripresa segue lo stesso andamento del primo tempo: i cambi aumentano pericolosità e incisività sottoporta. Decisivo l'ingresso di Noslin, che serve prima l'assist per Isaksen e poi firma il gol della rimonta laziale. Sul fronte arbitrale, come nella prima frazione, Chiffi è chiamato poco in causa. A onor del vero, l'unica possibile sbavatura è il mancato fallo e la conseguente ammonizione per Romagnoli, autore di un intervento su Vardy all'84'. come nel primo tempo Chiffi non viene chiamato in causa spesso. Per il resto, la direzione resta complessivamente corretta.

Sanzione per Barbieri

La seconda ammonizione viene rimediata da Barbieri al 75' per un fallo commesso ai danni di Tavares.

Ammonito Tavares

Cartellino giallo per Tavares all'88': il portoghese interrompe la ripartenza di Barbieri, gamba leggermente alta del terzino. Sanzione corretta

La direzione arbitrale di Chiffi

Voto: 6

Direzione corretta, con poche sbavature, anche in virtù della natura della partita stessa, che non ha presentato episodi particolarmente pericolosi da richiedere interventi decisivi. Sono infatti solo tre i cartellini gialli estratti da Chiffi, tutti corretti.