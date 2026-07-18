Reja: "Lotito cercò Scaloni, ma lui scelse di restare in Argentina. Ho la Lazio nel cuore, mi spiace che..."

In occasione della seconda finale Mondiale consecutiva di Lionel Scaloni da ct dell’Argentina, il tecnico friulano ha rivelato di aver consigliato il commissario tecnico dell’Albiceleste a Claudio Lotito per la panchina della Lazio. Il retroscena raccontato dall'ex allenatore biancoceleste, Edy Reja, sulle colonne de Il Messaggero.

Era un leader carismatico, sveglio. Le squadre che ho allenato lo consideravano una guida perché aveva carattere e personalità. Quando parlava tutti lo seguivano.

Lo conobbi alla Lazio e poi lo portai All’Atalanta: non potevo non parlare con lui di calcio, era di ispirazione. Aveva una sua visione, esprimeva concetti futuristici. Aveva un occhio clinico e unico nel valutare i giocatori, osservandoli dalla panchina, anche quelli avversari.

Bis Mondiale? Lionel Scaloni è già leggenda ma entrerebbe d avvero nel mito a soli 48 anni. Sarebbe un tripudio e ne sarei felicissimo. Scaloni in Italia? Nel 2024 parlai con Lotito e scrissi a Scaloni se voleva tornare alla Lazio come tecnico. Lui rispose: “No mister, io resto con la mia Argentina, ho un impegno e non mi tiro indietro”.

Lotito non va a vedere la finale del Mondiale e manda emissari? In questo momento ha altre gatte da pelare fra Lazio e Reggina. Ho il club biancoceleste nel cuore, mi spiace stia vivendo questa fase, ma la frattura fra ambiente e società è una questione vecchia e profonda. Io mollai anche per questo…