Più tifosi ad Ascoli che abbonati all'Olimpico: la passione della Lazio sorprende ancora

Lazio, i tifosi invadono Ascoli: oltre 2.000 biancocelesti pronti a seguire la squadra

La Lazio continua a vivere un momento complicato sotto il profilo delle aspettative, ma una certezza resta immutata: il sostegno dei suoi tifosi. Domenica 2 agosto, in occasione dell'amichevole di Ascoli Piceno, i sostenitori biancocelesti saranno protagonisti di una vera e propria invasione.

Secondo le indicazioni provenienti dai rivenditori ufficiali, i laziali presenti allo stadio Del Duca supereranno persino il numero degli attuali abbonati all'Olimpico, fermo a quota 1.490. Un dato che conferma come la passione continui a trascinare il popolo biancoceleste anche lontano da Roma.

I 565 biglietti del settore ospiti sono andati esauriti in appena trenta minuti. Successivamente, i gruppi organizzati hanno preso d'assalto anche la Tribuna Mazzone, acquistando oltre 1.300 posti e causando rallentamenti e difficoltà sulla piattaforma di vendita, utilizzata anche dai tifosi ascolani.

Esodo biancoceleste: Ascoli è solo la prima tappa

Con il campo Fersini di Formello indisponibile per i lavori sul manto erboso, la prima trasferta estiva si trasformerà in un autentico esodo da circa 2.000 tifosi.

L'entusiasmo, inoltre, non si fermerà nelle Marche. I sostenitori biancocelesti, come riportato da Il Messaggero, sono già pronti a seguire la squadra anche il 9 agosto a Frosinone, mentre si lavora alle scenografie per le trasferte di Bologna del 24 agosto e Udine del 7 settembre.

Il dato assume ancora più valore se confrontato con la campagna abbonamenti. Nei primi sei giorni di vendita libera sono state sottoscritte appena 170 nuove tessere, ma lontano dall'Olimpico il popolo laziale continua a rispondere presente.

La sfida di Ascoli rappresenta anche un incontro con una tifoseria storicamente amica. Solo il 2 luglio, infatti, numerosi sostenitori bianconeri avevano partecipato alla manifestazione di protesta in piazzale Ankara contro la gestione Lotito.

La grande risposta del pubblico certifica il desiderio di accompagnare una squadra profondamente cambiata. In attesa della situazione legata a Romagnoli, la Lazio ha salutato negli ultimi sei mesi Sarri e diversi protagonisti della tournée estiva dello scorso anno: Provedel, Gila, Hysaj, Guendouzi, Vecino, Basic, Pedro e Castellanos.

L'abbraccio dei tifosi diventa così un messaggio di fiducia verso una rosa profondamente rinnovata.