Fabiani ha rimesso in moto la talent room della Lazio. Secondo Il Messaggero, gli svincolati non convincono: la ricerca riguarda giovani, occasioni e profili per i quali servono risorse. Il lavoro prosegue come se il mercato fosse ancora possibile, o per farsi trovare pronti nel caso in cui lo diventasse.

Le priorità della Lazio e i giovani sul taccuino

Le esigenze immediate sono una mezz’ala e un vice Zaccagni. La ricerca di un esterno destro guarda invece a giugno, quando scadrà il contratto di Cancellieri.

Fra i nomi seguiti ci sono Ebu Bekir Is, classe 2008 dell’Eintracht, e Marco Brescianini della Fiorentina. Sono profili inseriti nella ricerca avviata da Fabiani, che non si concentra sui calciatori svincolati.

Lang piace, ma gennaio resta difficile

Il nome che accende maggiormente l’interesse è Noa Lang, protagonista contro la Lazio al Maradona. Il giocatore piace molto sul piano tecnico, mentre restano perplessità legate all’aspetto caratteriale.

Arrivare a Lang a gennaio è comunque difficile. La pista potrebbe invece prendere forza in estate, nell’ambito dei nomi valutati per il mercato biancoceleste.

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