Allarme neve per Bosnia-Italia: la Uefa cambia i piani, slitta la partenza degli Azzurri

L'attesa sta per finire: Bosnia e Italia si giocano l'accesso ai Mondiali del 2026 nella decisiva finale dei playoff. Gli Azzurri di Gattuso si troveranno ad affrontare un ambiente caldissimo: si giocherà infatti al Bilino Polje Stadium di Zenica, una struttura piccola ma capace di creare un clima intimidatorio per spingere i padroni di casa verso l'impresa.

Fraioli

Il fattore tempo

​Ai fattori ambientali si è aggiunto il problema del maltempo, con forti nevicate e temperature rigide che stanno mettendo a dura prova le condizioni del campo. Poiché le previsioni danno pioggia per oggi e martedì sera, la Uefa ha chiesto all'Italia di effettuare l'ultimo allenamento a Coverciano anziché a Zenica. Secondo La Gazzetta dello Sport, il sopralluogo dei delegati Figc ha confermato il cambio di programma: la partenza per la Bosnia è stata fissata per oggi alle 16:30, con arrivo previsto per le 19.

Bosnia-Italia: le probabili formazioni

BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.