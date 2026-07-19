Lazio Women, tutto pronto per il ritiro: il comunicato
È tutto pronto anche per il ritiro della Lazio Women che domattina partirà direzione celano dove si svolgerà la preparazione pre-campionato
È tutto pronto anche per il ritiro della Lazio Women che domattina partirà direzione celano dove si svolgerà la preparazione pre-campionato delle giocatrici biancocelesti.
Il comunicato della Lazio
In attesa dell’esordio ufficiale nella Serie A Women’s Cup, in programma domenica 23 agosto alle ore 20:30 allo stadio Mirko Fersini, la Lazio Women è pronta ad aprire la propria stagione 2026/27.
Terminate le visite mediche e i test atletici svolti presso l’S.S. Lazio Training Center, nella mattinata di domani la squadra guidata da mister Gianluca Grassadonia partirà alla volta di Celano, sede del ritiro precampionato fino al 30 luglio. Le biancocelesti alloggeranno in città e svolgeranno le sedute di allenamento presso lo stadio Fabio Piccone.
Nel corso della preparazione sono in programma due test pre campionato:
* 24 luglio: Lazio Women-Pineto
* 29 luglio: Lazio Women-Napoli Women
La S.S. Lazio desidera rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Celano per la collaborazione, l’accoglienza e la preziosa disponibilità dimostrate nell’organizzazione del ritiro e delle iniziative sociali collegate.
Le convocazioni
Di seguito la lista delle calciatrici convocate da mister Grassadonia:
Portieri: Cetinja, Gregori, Mukasa;
Difensori: Connolly, Cursi, Fördős ,Frenquellucci, Masu, Sambucci, Zannini, Zanoli;
Centrocampiste: Castiello, Goldoni, Le Mouël, Martin, Monnecchi, Portales, Roddar, Sciabica;
Attaccanti: Longobardi, Mancini, Visentin.