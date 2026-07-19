Irriducibili Lazio: assolti dopo venti anni

La decisione dei giudici della Corte d'Appello

Come riportato da Il Corriere della Sera, dopo 20 anni sono stati assolti, dai giudici della Corte d'Appello, gli Irriducibili della Lazio, accusati di aver tentato l'estorsione nei confronti di Lotito. Oltre a loro, è stato assolto anche Fabio di Marziantonio, avvocato, che è stato assistito dal penalista Luca Marafioti.

La scalata è stata definita dai giudici come “una virulenza campagna di contestazione”.

Se rimane Lotito noi dovemo comunque continuà a fare la guerra a questo bastardo.

Erano queste le parole di “Diabolik” nel 2006.

La posizione della corte

Tutti i fatti esulano dal Codice Penale: le telefonate rivolte a Lotito, il carico di legame posto di fronte alla sua abitazione e gli episodi nei confronti di Teresa Iannaccone. Ecco cosa dice la corte: