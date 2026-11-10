Lazio, Cataldi e il rinnovo che non arriva: addio possibile a fine stagione

Danilo Cataldi non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con la Lazio e potrebbe lasciare il club al termine della stagione. È quanto riferisce Nicolò Schira sul futuro del centrocampista 32enne. Il legame del giocatore con la piazza e con i colori biancocelesti non sembra destinato a cambiare questo scenario.

Il contratto di Cataldi con la Lazio

Stando alle informazioni riportate da Schira, il rinnovo con il club di Claudio Lotito non arriverà. L’addio a fine stagione appare dunque probabile, anche se la prossima destinazione del centrocampista resta da definire.

Una presenza nella stagione di Gattuso

Cataldi è sceso in campo una sola volta nell’annata in corso, la prima con Gennaro Gattuso alla guida della Lazio. Dopo essere stato per anni una colonna della squadra capitolina, il mediano ha trovato finora poco spazio.

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