Conferenza Aquilani: "Oggi era tutto troppo facile per la Lazio, hanno meritato la vittoria"

Il mister Alberto Aquilani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare l'incontro Sassuolo-Lazio.

C’è da chiedere scusa e basta, la partita è stata fatta male e condizionata dall’espulsione. Ora siamo molto fragili, prendiamo gol in maniera troppo semplice. Ci manca l’attitudine giusta, nei primi tiri abbiamo subito gol, io devo migliorare e trasmettere in maniera diversa, il responsabile sono io. Non cerco alibi, se lo facessi sarei un uomo piccoli. C’è poco filtro dentro al campo, non si annusa il pericolo. Questo è un limite che ho trasmesso alla squadra, a volte sembra che ci facciamo gol da soli. Oggi era tutto troppo facile per la Lazio, che è una squadra forte e non ha bisogno del nostro aiuto in questo senso. La Lazio sta bene, è in fiducia. Oggi ha meritato la vittoria, noi ci abbiamo messo del nostro. In undici sarebbe stato meglio, ma anche in mezz’ora si era percepita la sensazione di fragilità della nostra squadra.