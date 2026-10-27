Conferenza Gattuso: "L'unica strada è la serietà e fare le cose a mille allora. Tifosi?..."

Il mister Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per commentare il risultato di Sassuolo-Lazio, incontro terminato 2-6.

Gattuso in conferenza stampa

Tanti di questi ragazzi non erano protagonisti, oggi stanno facendo qualcosa di straordinario. A inizio stagione abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, smontando la squadra. La prima partita non era andata bene, ma ero tranquillo perché si cominciava a vedere quello che volevamo fare. Ci siamo messi sotto, loro hanno continuato e il segreto è questo. La loro continuità sta migliorando di partita dopo partita, l'unica strada adesso è quella del lavoro. Non guardiamo la classifica, non siamo abituati. L'unica strada è la serietà e fare le cose a mille allora. Oggi abbiamo fatto grandissime cose, sia a sinistra che a destra. Il Sassuolo è forte, ci ha messo in difficoltà, poi siamo stati avvantaggiati anche dall'espulsione.

Margini di miglioramento? Voi fate il vostro mestiere. Per me non sono importanti di gol di Noslin, dobbiamo vedere cosa fa, con quale veemenza va in pressione, va sempre a mille allora. Anche contro il Parma è stato importantissimo. Siamo contenti quando gli attaccanti segnano, questo è importante. Quando non si va a pizzicare e non si va forte, bisogna fare il blocco difensivo. A livello tecnico, tutti stanno facendo robe eccezionali. L'unico limite nostro è andare in avanti e coprire palla, quando la scopriamo siamo vulnerabili e dobbiamo migliorare. I tifosi? Alla squadra l'ho detto, oggi è martedì e c'erano 10mila persone allo stadio. Gli ho detto che è merito loro, per l'attaccamento e per quello che stanno dimostrando. Posso solo ringraziare tutti, è stata una serata incredibile. Quando mi sono rilassato, chiudevo gli occhi e pensavo: 'Pensa che bello quello che stiamo facendo se anche a casa nostra posso vedere una cosa del genere...'. Il loro ritorno? Io ci spero dal primo giorno, abbiamo un obiettivo con i ragazzi e non so se ci riusciremo. Ma facciamo vedere di star onorando questa maglia e di far cambiare idea ai nostri tifosi".

Qualcuno meriterebbe anche di giocare di più. Ma poi devo fare delle scelte. Oggi me la sono rischiata un po', era giusto fare turnover e ho cambiato solo Diogo Leite. Volevo dare continuità, lavorano con grande veemenza e voglia, meritano tutti di dare minutaggio. Poi bisogna essere bravi perché qualche legnata arriverà, spero il più tardi possibile. Lì vedremo a che livello siamo. Dobbiamo essere bravi. Così l'obiettivo è solo uno, che si fanno le cose con serietà e voglia di lavorare.

Taylor l'ho tolto per non rischiare, era pure ammonito. Il livello della partita si stava alzando, per questo l'ho fatto uscire. Poi spero di avere tutti a disposizione, i tre che sono fuori. L'altro giorno Marusic e Rovella hanno fatto qualcosa con noi. Loro stanno vedendo cosa stanno facendo i compagni, ma abbiamo bisogno di tutti. Non mi piace vedere giocatori che lavorano in disparte e in fisioterapia. Poi vediamo.