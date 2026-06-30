Lazio, Cataldi verso il rinnovo: incontro positivo, sarà uno dei leader di Gattuso

La Lazio lavora per blindare uno dei suoi uomini più rappresentativi. La scorsa settimana, come riportato da Il Messaggero, si è svolto un primo incontro tra il club e Giuseppe Riso, agente di Danilo Cataldi, per iniziare a discutere il rinnovo del contratto del centrocampista biancoceleste.

La direzione appare chiara. La volontà è condivisa da entrambe le parti: Cataldi desidera continuare la sua avventura con la Lazio anche oltre l'attuale accordo e la società considera il prolungamento una priorità. Per questo motivo non c'è alcuna fretta né particolare pressione nel chiudere immediatamente l'intesa.

Nelle prossime settimane sono previsti nuovi incontri per definire gli ultimi dettagli. L'obiettivo resta quello di arrivare a un accordo che possa legare ancora a lungo il centrocampista ai colori biancocelesti.

Cataldi vuole restare: il rinnovo può diventare un accordo a lungo termine

Per Danilo Cataldi, che l'8 agosto compirà 32 anni, la maglia della Lazio rappresenta ormai molto più di una semplice squadra. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, quei colori sono diventati parte della sua identità e l'idea è quella di proseguire insieme anche negli anni a venire.

La trattativa procede senza tensioni, con la convinzione comune di trovare la soluzione migliore. Le basi per arrivare alla firma sembrano solide e il dialogo tra le parti proseguirà nelle prossime settimane.

Gattuso punta su Cataldi: sarà un riferimento nello spogliatoio

Cataldi sarà anche uno dei punti di riferimento del nuovo corso targato Gattuso. Tra il centrocampista e il nuovo allenatore c'è già stato un primo contatto, anche in vista del raduno fissato per il 13 luglio, giorno del primo allenamento della nuova stagione.

Il tecnico farà affidamento su di lui non solo in campo, ma anche fuori, per comprendere rapidamente le dinamiche dello spogliatoio e facilitare l'inserimento nel gruppo.

L'ultima stagione ha confermato ancora una volta il peso di Cataldi nella squadra. Complice l'infortunio di Rovella, il centrocampista ha ricoperto per molti mesi il ruolo di titolare fisso, rispondendo con personalità alle responsabilità affidategli. Nei momenti più delicati dell'annata ha sempre messo la faccia, guidando il gruppo nonostante un finale di stagione particolarmente amaro.

Ora la speranza di tutto l'ambiente biancoceleste è quella di voltare pagina. E la permanenza di Cataldi rappresenterebbe uno dei pilastri su cui costruire la nuova Lazio.