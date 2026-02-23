Lazio, il Comandante punta tutto su Basic e gli affida un doppio ruolo: i dettagli

La Lazio si ritrova ad affrontare l’ennesimo momento critico della stagione a causa dell’infortunio di Nicolò Rovella. Nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato il percorso biancoceleste fin dall'inizio, il tecnico Maurizio Sarri sta cercando di gestire la situazione al megliob, consapevole di dover fare affidamento sulle poche risorse rimaste in mezzo al campo per affrontare gli impegni di Campionato e Coppa Italia.

Basic - Fraioli

​Il ritorno fondamentale di Basic

​Con Danilo Cataldi unico regista di ruolo rimasto a disposizione, la speranza della squadra è tutta nel recupero di Toma Basic. Il centrocampista croato sta cercando di superare un fastidio all'adduttore che lo tormenta da oltre un mese per essere pronto per la trasferta di Torino. La sua presenza è diventata vitale: Sarri lo considera ormai un elemento imprescindibile per la sua capacità di adattarsi a diversi compiti tattici, avendolo già testato con successo in cabina di regia.

Nuove gerarchie e il ruolo di jolly

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il piano per il finale di stagione prevede per Basic una doppia responsabilità: sarà lui a muoversi come mezzala titolare al fianco di Taylor, ma svolgerà anche il ruolo di principale alternativa a Cataldi davanti alla difesa. Questa scelta tecnica nasce dalla visione del mister, che continua a non vedere Belahyane come un play basso, preferendo utilizzarlo esclusivamente nel ruolo di mezzala, come già accaduto nella recente sfida contro il Cagliari.