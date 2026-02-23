Provstgaard si prende la scena: in arrivo una grande occasione per il danese
Il difensore danese ha mostrato una grande professionalità in campo, tanto da aver attirato anche attenzione esterne, ecco la situazione
Oliver Provstgaard sta dimostrando a tutti il suo talento, riuscendo a farsi valere in ogni partita e conquistando la fiducia del mister. Le sue caratteristiche e il suo impegno lo hanno portato verso un grande salto di qualità e un'occasione fondamentale per la sua carriera.
Oliver Provstgaard, l'occasione in arrivo
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico Riemer è rimasto colpito dalle sue ottime prestazioni e intende inserire il biancoceleste nella lista dei convocati per i prossimi impegni di marzo. Per Provstgaard si tratterebbe della prima chiamata assoluta con la maglia della Danimarca. Il debutto arriverebbe in un momento fondamentale della stagione, premiando la continuità e la crescita mostrate dal calciatore nell'ultimo periodo. La sua freschezza potrebbe essere un'arma in più per la difesa scandinava.
La corsa verso i Mondiali
La convocazione è legata ai playoff di marzo, dove la Danimarca si giocherà l'ultima possibilità di qualificarsi ai Mondiali. Il primo ostacolo sarà la sfida contro la Macedonia del Nord; in caso di vittoria, i danesi affronteranno in finale la vincente tra Repubblica Ceca e Irlanda per staccare il biglietto definitivo per il torneo.