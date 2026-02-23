Provstgaard si prende la scena: in arrivo una grande occasione per il danese

Oliver Provstgaard sta dimostrando a tutti il suo talento, riuscendo a farsi valere in ogni partita e conquistando la fiducia del mister. Le sue caratteristiche e il suo impegno lo hanno portato verso un grande salto di qualità e un'occasione fondamentale per la sua carriera.

Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball

Oliver Provstgaard, l'occasione in arrivo

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico Riemer è rimasto colpito dalle sue ottime prestazioni e intende inserire il biancoceleste nella lista dei convocati per i prossimi impegni di marzo. Per Provstgaard si tratterebbe della prima chiamata assoluta con la maglia della Danimarca. Il debutto arriverebbe in un momento fondamentale della stagione, premiando la continuità e la crescita mostrate dal calciatore nell'ultimo periodo. La sua freschezza potrebbe essere un'arma in più per la difesa scandinava.

La corsa verso i Mondiali

La convocazione è legata ai playoff di marzo, dove la Danimarca si giocherà l'ultima possibilità di qualificarsi ai Mondiali. Il primo ostacolo sarà la sfida contro la Macedonia del Nord; in caso di vittoria, i danesi affronteranno in finale la vincente tra Repubblica Ceca e Irlanda per staccare il biglietto definitivo per il torneo.