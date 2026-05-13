Taylor nel post: "Ci abbiamo provato. Testa alla prossima…"
Le dichiarazioni del giocatore biancoceleste al termine della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter
Al termine della finale di Coppa Italia contro l'Inter, il giocatore biancoceleste, Kenneth Taylor, si è presentato ai microfoni di Mediaset per analizzare una serata amara per la Lazio.
Il biancoceleste nel post partita di Lazio-Inter
Ci abbiamo provato, decisivi i gol presi nel primo tempo. Nella ripresa ci abbiamo provato ma non è bastato per vincere.
Derby
Testa alla prossima partita con la speranza che possa essere una Lazio diversa che possa portare a casa una vittoria.