Zaccagni nel post: "Le occasioni le abbiamo avute. Derby…"
Le dichiarazioni del giocatore biancoceleste al termine della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter
Dopo il fischio finale della Coppa Italia, il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, ha commentato la sconfitta contro l'Inter.
Il biancoceleste nel post partita di Lazio-Inter
Le difficoltà è normale subirle, ma anche aver preso su angolo ci sta anche stare sotto 1-0 l’importante era rimanere in partita che se resta sull’1-0 puoi pareggiare al 90’ le occasioni le abbiamo avute, potevamo evitare qualche disattenzione, ma è l’atteggiamento che deve essere diverso da parte nostra.
Derby?
Arriva dopo la sconfitta in finale dobbiamo farlo per noi stessi per rialzare la tesata, è stata una stagione negativa ma questo non toglie il fatto che dobbiamo finire bene.