Zaccagni nel post: "Le occasioni le abbiamo avute. Derby…"

Dopo il fischio finale della Coppa Italia, il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, ha commentato la sconfitta contro l'Inter.

Le difficoltà è normale subirle, ma anche aver preso su angolo ci sta anche stare sotto 1-0 l’importante era rimanere in partita che se resta sull’1-0 puoi pareggiare al 90’ le occasioni le abbiamo avute, potevamo evitare qualche disattenzione, ma è l’atteggiamento che deve essere diverso da parte nostra.