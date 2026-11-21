Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco dopo il fischio finale di Lazio-Lecce, terminato 3-0 grazie alla sua doppietta e alla rete di Davide Frattesi

Noslin a Dazn

Doppietta? Non è solo merito mio, è merito del mister e della squadra. Lavoriamo l'uno per l’altro e anche quando io non faccio la miglior prestazione ho i compagni he mio aiutano e questa è la parte vincente di questa Lazio. Primi? No no non guardo mai la classifica.

Noslin a LSC