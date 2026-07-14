Calciomercato Lazio, rivoluzione in difesa con Doekhi: i dettagli del contratto
Ieri pomeriggio è sceso all'aeroporto di Ciampino il difensore Danilho Doekhi, che oggi firmerà il contratto con il club biancoceleste, ecco tutti i dettagli
Cambio di rotta per la retroguardia biancoceleste: la Lazio ha ufficializzato l'ingaggio di Danilho Doekhi. Arrivato da svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino, il centrale è atterrato ieri pomeriggio a Ciampino. Dopo le le visite mediche, fissate nel corso della mattinata, il calciatore si aggregherà al resto delle aquile per prendere parte ai primi allenamenti in biancoceleste.
I dettagli del contratto
Dopo l'arrivo di Alfonso Pedraza, l'ex Union Berlino rappresenta il secondo acquisto a parametro zero durante la finestra di mercato estiva. Inoltre, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciatore si legherà al club biancoceleste firmando un contratto triennale, con uno stipendio fissato a 1,7 milioni di euro a stagione.
Un investimento a lungo termine
L'operazione non si limita al breve periodo: l'accordo, infatti, include un'opzione di prolungamento che potrebbe blindare l'olandese a Roma anche fino al 2030. Con questo innesto, la rosa biancoceleste recupera una pedina in difesa dopo l'addio del duo Romagnoli-Gila, adesso soltanto il campo potrà rivelare se questo acquisto è stata la mossa giusta da parte del club.