Romano: "La Lazio ha avanzato una prima proposta a Icardi. C'è distanza…"

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio ha fatto una prima offerta verbale a Mauro Icardi

Beniamino Civitelli /
Photo by Ahmad Mora/Getty Images via onefootball
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La Lazio cerca un attaccate in questa finestra di calciomercato, è questa la richiesta di Gennaro Gattuso. I due nomi sono Icardi e Pinamonti.

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Prima proposta verbale della Lazio a Icardi

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio ha fatto una prima offerta verbale a Mauro Icardi. Ad oggi c'è distanza fra le parti, ma i biancocelesti ci stanno provando. Sull'attaccante biancoceleste c'è anche l'interesse di altri club.

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