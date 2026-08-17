Romano: "La Lazio ha avanzato una prima proposta a Icardi. C'è distanza…"

La Lazio cerca un attaccate in questa finestra di calciomercato, è questa la richiesta di Gennaro Gattuso. I due nomi sono Icardi e Pinamonti.

Prima proposta verbale della Lazio a Icardi

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio ha fatto una prima offerta verbale a Mauro Icardi. Ad oggi c'è distanza fra le parti, ma i biancocelesti ci stanno provando. Sull'attaccante biancoceleste c'è anche l'interesse di altri club.

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