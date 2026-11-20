Lazio-Lecce, difesa da ridisegnare e Frattesi in dubbio
Senza Sutalo e Nuno Tavares, Gattuso valuta Pedraza e Leite; a centrocampo Dele-Bashiru è l’alternativa.
La Lazio si avvicina alla sfida con il Lecce, in programma sabato 21 novembre, con la difesa da ridisegnare e Davide Frattesi ancora in dubbio. Le assenze di Sutalo e Nuno Tavares obbligano Gattuso a rivedere le scelte nel reparto arretrato. A centrocampo, invece, il tecnico potrebbe affidarsi a Dele-Bashiru se decidesse di non schierare Frattesi dall’inizio.
La difesa senza Sutalo e Nuno Tavares
le due assenze pesano sulla formazione da preparare per la gara contro i giallorossi. La retroguardia potrebbe presentare diverse novità rispetto alle ultime uscite. Gattuso dovrà trovare nuovi equilibri e si augura risposte positive dai giocatori chiamati a sostituire gli assenti.
Pedraza, Leite e l’ipotesi Doekhi
Sulla corsia sinistra dovrebbe trovare spazio Pedraza. Al centro della difesa, Leite è il principale candidato per una maglia da titolare. Resta da valutare anche Doekhi: potrebbe entrare nell’undici iniziale al posto di Prostvgaard.