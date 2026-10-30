Mandas, dalle parate alla svolta: la Lazio lo valuta 20-25 milioni

Contro il Venezia ha respinto il rigore di Yeboah e tenuto lo 0-0 fino al gol di Zaccagni.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Christos Mandas è diventato il titolare della Lazio dopo una stagione trascorsa ai margini. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera - Roma, Il portiere greco guida la difesa che ha subito meno gol in campionato, appena sette, e la sua valutazione è salita ad almeno 20-25 milioni di euro. Una crescita arrivata mentre anche la squadra biancoceleste si rilanciava.

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Dal Bournemouth al posto da titolare

Nella passata stagione Mandas era rimasto in panchina. Alla Lazio Sarri gli preferiva Provedel; dopo il passaggio al Bournemouth, a gennaio, ha trascorso altri sei mesi senza trovare spazio. In estate il club inglese ha deciso di non riscattarlo, una scelta alla quale la Lazio non avrebbe potuto opporsi.

Rientrato a Formello, il greco ha riflettuto a lungo sulla possibilità di andarsene. Voleva giocare e rilanciarsi. È rimasto e ha vinto rapidamente il ballottaggio con Motta, trovando un posto da titolare quando la sua permanenza a Roma era ancora in discussione.

Le parate nelle prime giornate e la richiesta ai compagni

Mandas ha inciso fin dall’esordio contro il Bologna, con cinque parate. Tra queste, l’intervento sul colpo di testa di Odgaard e quello sul tiro di Rowe. Alla terza giornata, contro l’Udinese, si è distinto per due parate ravvicinate su Davis e Kamara.

La prova più significativa è stata probabilmente quella contro il Venezia. Ha respinto il rigore di Yeboah, la potente conclusione al volo di Sohm e i tentativi di Adams e Hainaut. I suoi interventi hanno conservato lo 0-0 fino al gol di Zaccagni all’inizio della ripresa.

Quelle parate, soprattutto nelle prime cinque giornate e con il risultato ancora aperto, hanno aiutato la Lazio a ripartire dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova. Hanno contribuito a far crescere fiducia, convinzione ed entusiasmo nel gruppo, come racconta Il Corriere della Sera - Roma.

Il portiere mostra attenzione e reattività, ma anche ambizione. Dopo la gara con il Parma, nonostante il gol di Lontani al 95’ non avesse cambiato il risultato, si è detto «arrabbiato e deluso». Davanti alle telecamere e nello spogliatoio ha chiesto ai compagni «di essere ancora più cattivi». È anche attraverso questa presa di posizione che sta acquistando personalità e diventando un punto di riferimento.

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