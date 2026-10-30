Isaksen, tre gol in nove presenze: la Lazio valuta il rinnovo

La Lazio ha avviato i primi dialoghi per il rinnovo di Isaksen, il cui contratto scade nel 2028. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Il danese ha raccolto nove presenze e segnato tre gol pesanti, trovando una continuità mai avuta prima. L’ipotesi è prolungare l’accordo di altre due stagioni, con un aumento dell’ingaggio.

La continuità e l’interesse degli altri club

Le prestazioni di Isaksen non sono passate inosservate: diversi club lo seguono. Secondo Il Messaggero, i contatti per il prolungamento sono cominciati, ma la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva.

L’ipotesi di cessione e la soglia dei 30 milioni

In estate una partenza del danese era stata presa in considerazione nel caso di un’offerta importante. La mancata qualificazione della Danimarca al Mondiale gli ha però tolto una vetrina prestigiosa. A Formello non è arrivata alcuna proposta da almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

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