Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 e vincitore del Pallone d'Oro, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha analizzato la corsa scudetto, soffermandosi anche sulla situazione della Lazio e sul mercato di gennaio.

La corsa scudetto e la Lazio

L'Inter è fuori concorso per il livello della rosa, ma aspettiamo. La Roma ha fame, un sistema di gioco definito e un attaccante che fa gol. Il Como non è più una sorpresa e sono contento per Gattuso: tutti pensavano che la sua esperienza all'estero fosse un tragico errore, invece è migliorato come allenatore e persona. Spero regga fino a gennaio, poi vediamo se il club gli comprerà qualcuno.

Palma e la Nazionale