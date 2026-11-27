Cannavaro: “Gattuso spero regga fino a gennaio, poi vediamo se il club gli comprerà qualcuno“
L'ex capitano azzurro elogia Gattuso, guarda alla Lazio fino a gennaio e poi commenta la corsa scudetto.
Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 e vincitore del Pallone d'Oro, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha analizzato la corsa scudetto, soffermandosi anche sulla situazione della Lazio e sul mercato di gennaio.
La corsa scudetto e la Lazio
L'Inter è fuori concorso per il livello della rosa, ma aspettiamo. La Roma ha fame, un sistema di gioco definito e un attaccante che fa gol. Il Como non è più una sorpresa e sono contento per Gattuso: tutti pensavano che la sua esperienza all'estero fosse un tragico errore, invece è migliorato come allenatore e persona. Spero regga fino a gennaio, poi vediamo se il club gli comprerà qualcuno.
Palma e la Nazionale
Palma? Ha grande potenziale, ma deve migliorare le letture e l'uno contro uno in area. Vediamo, di sicuro sa giocare a calcio. L'Italia prende tanti gol, davvero tanti, ma non è questione di coppia: bisogna ragionare di squadra. Devi far capire ai giocatori che non sono cavalli e che il pressing deve essere orientato. Spalletti diceva: 'Se perdi tempo tra il pensare di pressare e l'andare a pressare, sei già in ritardo'. L'Italia è così.