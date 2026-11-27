In vista della sfida tra Torino e Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, l'allenatore granata Ignazio Abate è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Vuole maggiore cattiveria in attacco: come avete lavorato su questo aspetto?

Sono d'accordo, ci sta mancando in questo momento. Diamo la sensazione di voler giocare a calcio e di voler accarezzare il pallone, ma le gare si decidono dentro l'area. Negli ultimi metri non sono solo gli attaccanti, ma tutta la squadra: dobbiamo prendere più l'iniziativa e osare per creare di più. Nell'ultimo terzo ci arriviamo, ma poi succede troppo poco.

Incrocia Gattuso: che sensazioni le lascia?

Affrontiamo la capolista, sono forti fisicamente e di qualità. Sono intensi, bravi nelle ripartenze e nelle riaggressioni, e giocano con spensieratezza. Per noi è difficile, dobbiamo cercare di fare punti. Faremo di tutto. Gattuso? Per me è difficile trovare le parole giuste... Mi ha protetto, mi ha fatto crescere, un fratello maggiore. E' un piacere ritrovarlo, lo abbraccerò forte.

Avete fatto un punto nelle ultime quattro...

Sappiamo che per i punti si avverte pesantezza e delusione, i primi delusi siamo noi. Ma le gare vanno analizzate, io non vedo una squadra malata ma vedo la luce in fondo al tunnel. Ci sono aspetti positivi e negativi, ci aggrappiamo a quelli positivi per guarire quelli negativi. Tutti dobbiamo dare di più.

Ci sarà Rodriguez?

La difesa a quattro può essere una possibilità. Su Rodriguez non so ancora, mi confronto oggi con la società.

Serve un centrocampo muscolare?

Loro sono intensi in tutti i reparti, serve una gara di carattere. Dobbiamo battagliare.

Ci sono tanti allenatori nel suo Milan...

Non so se è una coincidenza o se in quel gruppo ci fosse l'attitudine a fare l'allenatore. C'erano tante persone con un grande valore umano, mi hanno trasferito valori che ho fatto miei. Molti di loro li considero amici.

Come vede Zapata? Può essere un valore aggiunto?

Lo vedo in crescendo, mi ha dato grandi sensazioni. Per noi una punta fisica come lui ci può fare comodo: nel calcio moderno, quando ti aggrediscono, serve appoggiarsi su una struttura come la sua. Mi auguro che cresca ancora.

Come sta Belghali?

E' out.

Ha fatto da psicologo?