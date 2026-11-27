Francesco Lollobrigida tornerà al derby Lazio-Roma del 13 dicembre dopo molto tempo. Il ministro dell’Agricoltura ne ha parlato nell’intervista rilasciata al direttore Davide Desario ad AdnTalks: «Riandrò al derby per la prima volta».

Il ritorno al derby del 13 dicembre

Lollobrigida ha annunciato la propria presenza alla stracittadina, alla quale mancava da molto tempo.

Il giudizio sulla Lazio

Parlando dei biancocelesti, il ministro ha detto: «Questa Lazio funziona» e sta dando «grandi soddisfazioni».

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