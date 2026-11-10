FIGC, Galliani e Malagò: «un’elezione nuovamente annullabile»

Adriano Galliani ha presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale della FIGC contro l’istituzione della commissione incaricata di esaminare le candidature alla presidenza federale. Secondo quanto riportato da Onefootball, La commissione è stata voluta dal commissario Giovanni Malagò, a sua volta in corsa. La contestazione riguarda anche il sostegno del Genoa: se la firma del club a favore di Malagò fosse annullata, il commissario non raggiungerebbe la quota minima richiesta tra le società di Serie A.

Galliani contesta la commissione sulle candidature

Il ricorso mette in discussione l’affidamento delle verifiche alla commissione istituita su iniziativa di Malagò. I dettagli, riferiti da Gianluca Di Marzio e ripresi dall’ANSA, sono riportati da Onefootball.

Secondo il legale Lattanzi, che in mattinata ha rassegnato le dimissioni dalla commissione agenti FIGC, il ricorso richiede un intervento prima che il procedimento elettorale prosegua. Lattanzi sostiene che il pregiudizio per Galliani, legato alla possibilità di competere ad armi pari e di ottenere una valutazione imparziale delle candidature, non sarebbe sanabile successivamente.

Il cambio di sostegno del Genoa e la soglia delle firme

Al centro del reclamo c’è la duplice sottoscrizione del Genoa. Il club aveva inizialmente sostenuto Galliani, che aveva inserito quell’adesione negli atti formalizzati. In seguito ha cambiato posizione, schierandosi a favore di Malagò attraverso una PEC di revoca e diffida.

L’eventuale annullamento del sostegno del Genoa a Malagò avrebbe un effetto sulla sua candidatura: senza quella firma, il commissario non arriverebbe alle undici sottoscrizioni minime dei club di Serie A. Il termine per presentare le candidature è fissato al 14 novembre.

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