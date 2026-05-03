Festa scudetto per l'Inter ma i giocatori parlano già di coppa Italia

L'Inter ha vinto ufficialmente lo scudetto da circa un'ora. I nerazzurri hanno battuto il Parma per 2 reti a 0 e la festa è iniziata. Gli uomini di Chivu hanno però ancora un trofeo da conquistare, ovvero la finale di coppa Italia contro la Lazio, il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Nel frattempo poco fa alcuni giocatori hanno già parlato, ai microfoni di Dazn, del trofeo nazionale da conquistare tra 10 giorni.

Le parole di Barella sulla coppa Italia

Lo scudetto era il nostro obiettivo. Ora ce n'è un altro (la finale di Coppa Italia contro la Lazio, ndr.), ma ci godiamo questa giornata. Non è stato facile, ma dobbiamo goderci questo grande traguardo. L'anno scorso siamo arrivati vicini a tutto e non abbiamo vinto nulla, ma bisogna rialzarci. Ringrazio squadra e società e in campo cerco di dare tutto quello che ho. In campo si può sbagliare, ma la squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme. Sono orgogliosissimo dei ragazzi, posso solo ringraziarli.

Il riferimento di Lautaro Martinez alla Lazio