Inter-Parma 2-0, Thuram-Mkhitaryan ed è festa scudetto

L'Inter festeggia, Chivu ed i suoi si portano a casa il 21simo scudetto della storia nerazzurra. Inter-Parma termina 2-0 grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan, un gol per tempo e per gli avversari non ce n'è. Stasera si festeggia e poi si penserà alla finale del 13 maggio contro la Lazio.

La partita

Due squadre quotate a giocare all'attacco stasera anche se in modo completamente differente. I nerazzurri sfruttano la loro qualità, dominando e gestendo il match. Dall'altra il Parma si chiude senza rinunciare però a ripartenze strategiche con contropiedi rapidi. L'Inter sfiora il vantaggio più volte, sopratutto con gli inserimenti di Dumfries. Il gol arriva con Thuram al minuto 46: conclusione ad incrociare imprendibile per Suzuki.

La ripresa inizia con gli stessi ritmi, alti e spinti all'attacco. Il Parma crea problemi alla difesa nerazzurra grazie al gioco sulle fasce ma manca di concretezza. L'Inter ci prova ma sa che è sufficiente non correre rischi. Il raddoppio arriva con Mkhitaryan grazie all'assist di Lautaro Martinez. Finisce 2-0 per i milanesi.

Le rispettive classifiche

Gli uomini di Chivu festeggiano lo scudetto in casa con ben 82 punti conquistati. Ben +12 sulla seconda in classifica ovvero il Napoli di Conte.

Sorride anche il Parma che si trova a 42 punti e al dodicesimo posto in classifica.