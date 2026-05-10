Il Como raggiunge ufficialmente l'Europa battendo il Verona
Nel lunch match di questa domenica di Serie A, si sono affrontate Hellas Verona e Como
Nel lunch match di questa domenica di Serie A, si sono affrontate Hellas Verona e Como.
Verona-Como: 0-1
Dopo un primo tempo anonimo e bloccato che va in archivio sullo 0-0, nella ripresa la squadra di Fabregas riesce a trovare il gol vittoria al 71' grazie a Douvikas su assist di Kempf. Nonostante i favori del pronostico i lariani hanno dovuto sudare per strappare i tre punti contro il Verona già retrocesso in Serie B.
Fabregas in Europa
Con i tre punti guadagnati il Como si porta a quota 65 punti, momentaneamente quinto in classifica in attesa della Roma. Ai ragazzi di Fabregas, però, alla vigilia bastavano solamente due punti per festeggiare un piazzamento alle prossime competizioni UEFA, ora resta solo da capire quale.