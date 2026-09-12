Gattuso nel post: "Gudmundsson? Può fare tutti i ruoli. Stadio vuoto? Noi possiamo fare poco"

Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco dopo il fischio finale di Lazio-Milan.

L'intervento di Gattuso a Dazn

Noi possiamo fare poco con la questione dello stadio vuoto. Il fatto che oggi i tifosi sono venuti a Formello è merito dell’atteggiamento dei miei ragazzi noi continuiamo sulla strada del lavoro, delle prestazioni come oggi, per il resto vediamo. Ci penalizza lo sappiamo tutti, per me non è calcio, ma è inutile parlarne noi lavoriamo con serietà poi vedremo cosa succederà.

Nel secondo tempo sono venuti fuori loro e ci hanno messo in difficoltà, sappiamo bene che come giochiamo noi per 95 minuti è dura. Ci siamo abbassati già all’inizo del secondo tempo, abbiamo fatto fatica ma ci sta.Siamo stati bravi a non prendere l’imbarcataperché la sensazione era che potevamo prendere anche il terzo e il quarto. Siamo sulla strada giusta, quello che non mi fa piacere è vedere i ragazzi tristi nello spogliatoio. Sono soddisfatto ho visto una squadra viva, preferivo fino al 90esimo ma fa parte del percorso.

Parlare di mentalità è riduttivo, è una squadra che sa giocare, oggi l’avevamo preparata bene secondo me. Nel secondo tempo non siamo riusciti a palleggiare e abbiamo subito il Milan ma è un piacere allenare questa squadra. Non è facile giocare in uno stadio in cui sembra di stare in pieno Covid, i tifosi ci mancano maledettamente, i 50.000 dell’Olimpico spingono lo sappiamo e questo ci manca. Complimenti ai miei ragazzi, lo ripeto un’altra volta.

Gudmundsson? Secondo me può fare tutti i ruoli, per me puà fare l'esterno, la mezz'ala come oggi ma anche il falso attaccante, ha qualità lo vedi in tutte le posizioni, poi vediamo gara dopo gara. Siamo contenti di averli con noi. Giocata a bordo campo? Mi fa male l’adduttore (ride, ndr). Torelli con la squadra? Quando giocavo sbagliavo molto, ora vado poco in mezzo.

L'intervento di Gattuso a LSC

Ci è andata bene, si poteva perdere. Prendere due gol così... siamo stati bravi a rimanere in partita. Il primo tempo è stato di altissimo livello, nel secondo siamo stati pochissimo nella loro metà campo facendo poca pressione. Li abbiamo subiti, ma è merito loro. Ci sono state due partite in una. Nella seconda parte di gara non siamo stati bravi come siamo stati nel primo tempo. Queste sono squadre che hanno giocatori importanti, talento, velocità.

Nel secondo tempo dovevamo giocare di reparto ma andavamo sull'uomo. Per questo il campo si è allungato, eravamo sempre una via di mezzo. Sembrava la gara contro il Mantova, si è visto. La squadra sta lavorando tanto, prova a fare le cose che vogliamo fare, nell'interpretazione della partita di oggi mi hanno sorpreso. Il Milan è andato in difficoltà, ma giocare con questi ritmi è impossibile durare novanta minuti. Pensavamo di poterla gestire, ma stiamo toccando con mano le cose che dobbiamo fare. Siamo arrivati un po' sgonfi, questa è stata la sensazione.