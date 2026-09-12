Zaccagni: "Tifosi? Quella spinta in più ci avrebbe aiutato ma sappiamo la situazione. Gattuso?"

Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco dopo il fischio finale di Lazio-Milan.

Ci sono state due partite differenti, nel primo tempo abbiamo fatto un calcio di altissimo livello, abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla; nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, eravamo sulle gambe però siamo contenti, anche se è logico che brucia. Assenza dei tifosi? Ce lo siamo detti nello spogliatoio, se avevamo quella spinta in più magari il gol nella difficoltà non lo subivamo. Sappiamo la situazione, non ci attacchiamo a queste cose, potevamo fare di più. Gattuso? Conosciamo il mister, è una persona di cuore che ti fa star bene e crea le giuste condizioni per fare bene, di questo ne siam contenti e lo stiamo portando in campo, dobbiamo continuare su questa strada. Lo stop di Gattuso? Le vediamo spesso in allenamento queste cose quando fa il torello con noi (ride, ndr).

Il pareggio è giusto, abbiamo fatto un primo tempo perfetto: li abbiamo schiaccianti fisicamente e tecnicamente e creato tanto. Soddisfatti a pieno, meno del secondo dove ci siamo abbassati troppo forse per stanchezza. Peccato perché secondo me si poteva sul 2-1 stringere i denti e chiudersi e soffrire di più e tenere la partita sul 2-1. Siamo stati bravi sul 2-2 a non perderla perché potevamo anche perderla. Sta nella maturità della squadra e dei singoli, è molto importante gestire i momenti della partita. Abbiamo tanti giovani in campo, ci sta. È un percorso che stiamo facendo, siamo contenti. Stiamo facendo bene e stiamo lavorando col sorriso, questo è importante.