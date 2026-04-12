Serie B| Il gesto toccante in ricordo di Piermario Morosini

Sono passati 14 anni da quel drammatico giorno in cui perse la vita Piermario Morosini. Accade sul terreno di gioco durante Pescara-Livorno e nella mente di tutti i tifosi sono rimasti impressi quei momenti tragici che portarono alla morte il centrocampista bergamasco a soli 26 anni. Nessuno nel mondo del calcio si è dimenticato di lui e la Serie B lo ha ricordato con un gesto particolare ed emozionante. Sono state infatti realizzate 20 fasce da capitano, una per ogni squadra, da poter indossare in questa giornata di campionato per commemorare Piermario Morosini. Tramite i social Dazn insieme alla Lega Serie B hanno sottolineato il gesto avvenuto nelle ultime ore.

Le fasce da capitano realizzate per Morosini

Il tragico giorno della sua morte

Piermario Morosini si accasciò improvvisamente a terra attorno al 30simo minuto del primo tempo tra Pescara e Livorno, il 14 aprile del 2012. Tentò di rialzarsi per ben due volte, poi più nulla. Steso a pancia in giù, venne subito accerchiato da alcuni compagni che lanciarono l’allarme. Il gioco venne subito interrotto dall’arbitro.

I medici delle due squadre, Manilo Porcellini (del Livorno) ed Ernesto Sabatini (medico del Pescara) soccorsero subito il ragazzo iniziando a praticargli il massaggio cardiaco e la ventilazione artificiale. Con circa 3 minuti di ritardo, arrivò in campo anche l’ambulanza del 118 con medico (Vito Molfese) e infermieri a bordo.

Un volontario della Croce Rossa, Andrea Silvestre, portò subito un defibrillatore semiautomatico esterno accanto al corpo del ragazzo, ma nessuno lo utilizzò.

Morosini venne caricato in ambulanza e fu trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Pescara.

Alle ore 17:00, il Dottor De Blasi rese noto che “il giocatore era morto a causa di un arresto cardiaco”. Aggiunse, inoltre, che arrivò in ospedale già morto.

Il primario del reparto di Cardiologia, Leonardo Paloscia, volle precisare: “Abbiamo fatto tutto il possibile per rianimare il ragazzo. Ma purtroppo non ha mai ripreso conoscenza”.