ESCLUSIVA| A.Boldrini (FiorentinaUno.com): "Fiorentina-Lazio equilibrata. Sarri da top club"

E' la vigilia del match tra Fiorentina e Lazio allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Due squadre che, per motivi differenti, cercano punti. Da una parte gli uomini di Vanoli che vogliono archiviare quanto prima questa stagione negativa raggiungendo matematicamente la salvezza. Dall'altra parte la squadra di Sarri che vuole tenere il ritmo alto in vista della semifinale di coppa Italia che può indirizzare questa stagione quasi anonima. In esclusiva, ai microfoni di LazioPress, è intervenuto il redattore Andrea Boldrini di FiorentinaUno.com, testata giornalistica che si occupa del mondo viola a 360 gradi, grazie all'attenta cura della caporedattrice Serena Baldi, che a sua volta ha creato un'ulteriore realtà informativa che si occupa di calcio, sport ma anche di tante altre tematiche ( https://lafontesportiva.it/ ) .

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