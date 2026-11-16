Lazio, Gnocchi scherza su Gattuso: «Ha avuto fortuna»

Gene Gnocchi scherza sulla Lazio di Gattuso, in cima al campionato: «Ha avuto fortuna. I suoi giocatori non hanno ancora capito gli schemi». Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, il comico parla anche dell’aquila Olimpia, delle altre squadre e del nuovo programma «Il martedì di Gnocchi», in onda su TeleRomagna ogni martedì alle 19.30.

La Lazio di Gattuso e la gag sull’aquila Olimpia

Alla domanda sull’assenza di Olimpia, Gnocchi risponde con un racconto surreale che coinvolge Camilla Spinelli, una ragazza laziale presente nella sua trasmissione. La presenta come una persona molto brava e costruisce intorno a lei la battuta: «Lei è laziale ed è stata ingaggiata da Lotito per curare l’aquila Olimpia... Solo che siccome Lotito non la pagava, se l’è mangiata! Però è pentita...».

Il suo sguardo ironico si sposta poi sulle altre squadre del campionato. Dell’Inter dice: «Troppo supponente! Non sta scritto da nessuna parte che una squadra debba andare in svantaggio tutte le volte per poi dimostrare che sa rimontare».

Gnocchi vorrebbe invece vedere una partita del Como di Fabregas. Immagina di raggiungere lo stadio in motoscafo e di sedersi accanto al presidente Suwarso, presentandosi come un divo di Hollywood anziché come un semplice tifoso. Sul gioco della squadra aggiunge: «Il Como mi fa impazzire: gioca come una volta, un tocco e via, tutti in profondità».

Tra le figure che più lo incuriosiscono in questo momento indica Ronaldinho, definendolo «Un mistero insondabile, un evento inconcepibile». E aggiunge: «Non si sa proprio che cosa è venuto a fare».