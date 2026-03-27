Immobile: "La squadra ha sempre bisogno della gente. Con il Bologna…"

Durante l'ottava puntata di Sky Calcio Unplugged in onda su SkySport, è intervenuto Ciro Immobile, ora in forza al Paris FC.

L'ex bomber biancoceleste ha parlato del piccolo rimpianto di non aver avuto la possibilità di salutare come avrebbe voluto i tifosi della Lazio, se non in quel Bologna-Lazio di dicembre.

Immobile - Fraioli

Ti mancherebbe il saluto dei tifosi della Lazio

Ce l'ho avuto in parte quando sono stato a giocare col Bologna, quindi mi devo accontentare di quello anche se è stato emozionante. Dopo 8 anni, tanti titoli, tanti gol, tante vittorie insieme mi sarebbe piaciuto un qualche cosa di più emozionante.

Cosa vuoi dire ai tifosi della Lazio? Adesso c'è un clima di contestazione