Immobile: "La squadra ha sempre bisogno della gente. Con il Bologna…"
Durante l'ottava puntata di Sky Calcio Unplugged in onda su SkySport, è intervenuto Ciro Immobile, ora in forza al Paris FC
Durante l'ottava puntata di Sky Calcio Unplugged in onda su SkySport, è intervenuto Ciro Immobile, ora in forza al Paris FC.
L'ex bomber biancoceleste ha parlato del piccolo rimpianto di non aver avuto la possibilità di salutare come avrebbe voluto i tifosi della Lazio, se non in quel Bologna-Lazio di dicembre.
Ti mancherebbe il saluto dei tifosi della Lazio
Ce l'ho avuto in parte quando sono stato a giocare col Bologna, quindi mi devo accontentare di quello anche se è stato emozionante. Dopo 8 anni, tanti titoli, tanti gol, tante vittorie insieme mi sarebbe piaciuto un qualche cosa di più emozionante.
Cosa vuoi dire ai tifosi della Lazio? Adesso c'è un clima di contestazione
La squadra ha sempre bisogno della gente, all'inizio quando sono arrivato la situazione era così, poi con le partite e i risultati siamo riusciti a riavvicinare la gente che quando è dentro è uno spettacolo e ti dà una spinta in più, spero che il presto possibile riescano a riavvicinarsi con la squadra.