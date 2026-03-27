Dalla Bosnia: “Festeggiamenti Italia? Mancanza di rispetto e arroganza”
Il gruppo squadra esulta per il passaggio della Bosnia contro il Galles
Fraioli
L’Italia batte l’Irlanda del Nord e raggiunge la finale del playoff dove affronterà la Bosnia che ieri ha eliminato il Galles ai calci di rigore. Martedì sera gli Azzurri si giocheranno la partecipazione al Mondiale che manca da ben 12 anni.
La Nazionale Italiana esulta per il passaggio del turno della Bosnia
La Rai ha ripreso alcuni componenti della Nazionale che, nel momento del passaggio del turno della Bosnia, hanno esultato.
Dalla Bosnia arriva la risposta
Bosnian Football, una delle pagine calcistiche più seguite dai tifosi locali, ha risposto così.
Guardate che mancanza di rispetto e che arroganza da parte dell’Italia, stavano già celebrando dopo la nostra vittoria ai rigori. Lo prenderemo in considerazione a Zenica.