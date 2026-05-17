Rovella nel pre: "È una partita da Laziali, bisogna reagire…"

Prima del derby Roma-Lazio, il calciatore biancoceleste, Nicolò Rovella, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

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Oggi è una partita da laziali, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Dobbiamo essere 11, 25 combattenti perché abbiamo uno stadio tutto contro di noi. La cosa è bella, dobbiamo caricarci e andare in campo e dare tutto quello che abbiamo".