Rovella nel pre: "È una partita da Laziali, bisogna reagire…"
Prima del derby Roma-Lazio, il calciatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Dazn
Prima del derby Roma-Lazio, il calciatore biancoceleste, Nicolò Rovella, è intervenuto ai microfoni di DAZN.
Le parole a DAZN di Rovella
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Le parole a LSC di Rovella
Oggi è una partita da laziali, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Dobbiamo essere 11, 25 combattenti perché abbiamo uno stadio tutto contro di noi. La cosa è bella, dobbiamo caricarci e andare in campo e dare tutto quello che abbiamo".
La squadra deve reagire, reagirà in campo. Pensiamo solamente alla partita e basta. Stagione complicata? Adesso non me ne frega più niente, l’importante è andare in campo e giocare