Sarri in conferenza: "Vorrei vincere per la squadra. Bisogna crederci fino alla follia"

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha presentato la sfida dalla Sala Stampa dello stadio capitolino in conferenza stampa.

Cataldi? Ha fatto il primo allenamento con noi stamattina, sta un po' meglio poi le condizioni mediche sono un conto, l'efficienza fisica è un altro. Vediamo un attimo, non può giocare uno spezzone lungo.

Se ho dubbi per domani? Ho 8-9 dubbi dopo sabato, male a livello collettivo, dopo quella partita non era il caso di fare valutazioni a livello individuali. Prestazione subita, del c*zzo.

Quando si gioca così spesso non c'è modo di fare una tipologia di allenamento con tante indicazioni. È andata bene questi giorni in allenamento, ma anche la settimana scorsa e si è sciolta durante la partita. Quello che abbiamo visto sabato speriamo che sia dal punto di vista menale e che domani saremo diversi da tutti i punti di vista.

Sono orgoglioso della stagione per l'atteggiamento della squadra che ha sbagliato qualche partita, ma non ha mollato davanti a difficoltà. Questa squadra mi ha fatto tornare a divertire durante la settimana. La mia motivazione? Vincere per loro. Abbiamo fatto un grande percorso in Coppa Italia, abbiamo fatto fuori squadre di alto livello.

Questa squadra ha attraversato il deserto senza acqua. Siamo diversi da inizio stagione, ma migliorati, può essere che siamo scarsi, ma come uomini siamo contenti.