Sarri in conferenza: "Vorrei vincere per la squadra. Bisogna crederci fino alla follia"
Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico biancoceleste per presentare la finale di Coppa Italia contro l'Inter
Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha presentato la sfida dalla Sala Stampa dello stadio capitolino in conferenza stampa.
Sarri in conferenza
Cataldi? Ha fatto il primo allenamento con noi stamattina, sta un po' meglio poi le condizioni mediche sono un conto, l'efficienza fisica è un altro. Vediamo un attimo, non può giocare uno spezzone lungo.
Se ho dubbi per domani? Ho 8-9 dubbi dopo sabato, male a livello collettivo, dopo quella partita non era il caso di fare valutazioni a livello individuali. Prestazione subita, del c*zzo.
Quando si gioca così spesso non c'è modo di fare una tipologia di allenamento con tante indicazioni. È andata bene questi giorni in allenamento, ma anche la settimana scorsa e si è sciolta durante la partita. Quello che abbiamo visto sabato speriamo che sia dal punto di vista menale e che domani saremo diversi da tutti i punti di vista.
Sono orgoglioso della stagione per l'atteggiamento della squadra che ha sbagliato qualche partita, ma non ha mollato davanti a difficoltà. Questa squadra mi ha fatto tornare a divertire durante la settimana. La mia motivazione? Vincere per loro. Abbiamo fatto un grande percorso in Coppa Italia, abbiamo fatto fuori squadre di alto livello.
Questa squadra ha attraversato il deserto senza acqua. Siamo diversi da inizio stagione, ma migliorati, può essere che siamo scarsi, ma come uomini siamo contenti.
Che orgoglio sarebbe vincere questo trofeo a livello personale?
Personalmente già ne ho perse due, entrambe ai rigori, in Inghilterra quella che rimpiango di più. Ho quel grande rimpianto, poi questo è un trofeo, ma deve essere dei giocatori, del pubblico, è per dare una soddisfazione al nostro pubblico. Vero che abbiamo giocato senza di loro ma anche per loro è stato faticoso e doloroso non venire. Ho una carriera lunga alle spalle quindi non mi cambia la vita, sarebbe bella la soddisfazione da dare ai ragazzi.
Come si affrontano questo tipo di gare?
Oggi dopo pranzo mi ero messo a preparare la riunione per trovare le parole giuste, ma qualsiasi tipo di parola è retorica. È un partita importante e difficile, questo è chiaro per me e per la squadra. Qualsiasi parola che dirò sarà quasi superflua, sarebbe per avere la coscienza a posto. Bisogna crederci fino alla follia.
Ha un messaggio per la tifoseria e per Pedro
Pedro è stato acciaccato fino a stamattina, domani spero che si metterà a disposizione. È uno specialista di queste partite. È un ragazzo che ha segnato nell'80% delle volte nelle finali, speriamo che lo faccia anche domani, anche se lui sarà a disposizione solo per uno spezzone di partita.
L'Inter? Sono un squadra molto forte e Chivu l'ha sfruttata nella maniera giusta. Un bell'approccio da parte sua, l'Inter quest'anno è la squadra più forte delle altre.
Se l'atteggiamento mentale è quello di sabato la tattica non vale più nulla. Non c'è tattica da prendere in considerazione, abbiamo preparato qualcosa di diverso, sicuramente se funziona è perché l'atteggiamento mentale è diverso e li si parlerebbe anche di tattica.
Il ritorno dei tifosi
Sicuramente andare a fare riscaldamento era deprimente, può aiutare la squadra da questo punto di vista. Non so quanti punti ci è costato, ma sicuramente la loro assenza ci è costata punti.