Fiorentina-Lazio, Open VAR: "Bravo Fabbri ha arbitrato bene. Segnaliamo l'ingerenza dell'AVAR…"

Nel consueto appuntamento ad Open VAR in onda su DAZN è stato analizzato il controverso episodio avvenuto in Fiorentina-Lazio tra Noslin e Mandragora. Fabbri dopo aver estratto il giallo per simulazione in campo all'attaccante biancoceleste è stato richiamato al monitor, ma dopo aver rivisto l'azione ha confermato la decisione già presa.

Noslin - Proietto

Il dialogo arbitro-Sala VAR

Arbitro: (subito dopo il contatto di Noslin) "Niente. Alzati. Non è step on foot si scontrano solamente

Sala VAR: Guarda se lo pesta ha fatto simulazione.

Sala VAR: È rigore, gli dà un calcio sul piede.

Arbitro: (ai giocatori) salta come un matto (Noslin n.d.r.). Lo toccano ma non è mai fallo perchè non è Step On Foot.

Sala VAR: Micahel (Fabbri n.d.r.) un attimo che ti controllo l'APP perchè te lo faccio rivedere.

Arbitro: Era uno step-on-foot?

Sala VAR: Praticamente si. Michael ti consiglio un'OFR per un possibili calcio di rigore.

Arbitro: (prima di andare al monitor) Dimmi subito è uno Step-on-Foot o uno scontro?

Sala VAR: È un calcio tibia-piede

Arbitro: (Al monitor) è un contatto con la pianta del piede, oltretutto cerca di evitare la gamba.

Sala VAR: Questo è un calcio eh.

Arbitro: Il punto di contatto ce l'ho ma fammelo vedere in dinamica, anche da altre telecamere perchè se mi fai vedere un fermoimmagine, voglio capire l'intensità del calcio. La tira indietro la gamba (Mandragora n.d.r.)

Sala VAR: No la tira avanti.

Arbitro: Non c'è forza, non c'è dinamicità, per me non è calcio di rigore. È un contatto.

Sala VAR: È un calcio.

Arbitro: No va beh per me non è calcio di rigore

Sala VAR: Ma è un calcio questo qua. Diglielo che è un calcio almeno (riferendosi all'altro varista). Fallo scegliere, fai decidere (risponde l'altro varista). Ha ammonito per simulazione lui eh.

Il commento ad Open VAR di Dino Tommasi