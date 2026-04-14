Fiorentina-Lazio, Open VAR: "Bravo Fabbri ha arbitrato bene. Segnaliamo l'ingerenza dell'AVAR…"
Nel consueto appuntamento ad Open VAR in onda su DAZN è stato analizzato il controverso episodio avvenuto in Fiorentina-Lazio tra Noslin e Mandragora
Nel consueto appuntamento ad Open VAR in onda su DAZN è stato analizzato il controverso episodio avvenuto in Fiorentina-Lazio tra Noslin e Mandragora. Fabbri dopo aver estratto il giallo per simulazione in campo all'attaccante biancoceleste è stato richiamato al monitor, ma dopo aver rivisto l'azione ha confermato la decisione già presa.
Il dialogo arbitro-Sala VAR
Arbitro: (subito dopo il contatto di Noslin) "Niente. Alzati. Non è step on foot si scontrano solamente
Sala VAR: Guarda se lo pesta ha fatto simulazione.
Sala VAR: È rigore, gli dà un calcio sul piede.
Arbitro: (ai giocatori) salta come un matto (Noslin n.d.r.). Lo toccano ma non è mai fallo perchè non è Step On Foot.
Sala VAR: Micahel (Fabbri n.d.r.) un attimo che ti controllo l'APP perchè te lo faccio rivedere.
Arbitro: Era uno step-on-foot?
Sala VAR: Praticamente si. Michael ti consiglio un'OFR per un possibili calcio di rigore.
Arbitro: (prima di andare al monitor) Dimmi subito è uno Step-on-Foot o uno scontro?
Sala VAR: È un calcio tibia-piede
Arbitro: (Al monitor) è un contatto con la pianta del piede, oltretutto cerca di evitare la gamba.
Sala VAR: Questo è un calcio eh.
Arbitro: Il punto di contatto ce l'ho ma fammelo vedere in dinamica, anche da altre telecamere perchè se mi fai vedere un fermoimmagine, voglio capire l'intensità del calcio. La tira indietro la gamba (Mandragora n.d.r.)
Sala VAR: No la tira avanti.
Arbitro: Non c'è forza, non c'è dinamicità, per me non è calcio di rigore. È un contatto.
Sala VAR: È un calcio.
Arbitro: No va beh per me non è calcio di rigore
Sala VAR: Ma è un calcio questo qua. Diglielo che è un calcio almeno (riferendosi all'altro varista). Fallo scegliere, fai decidere (risponde l'altro varista). Ha ammonito per simulazione lui eh.
Il commento ad Open VAR di Dino Tommasi
Fabbri è molto risoluto e molto bravo. Conferma la sua scelta, è posizionato benissimo in campo, ammonisce per simulazione. La simulazione ricordiamo è quando cerchi di trarre in inganno l'arbitro o accentui il contatto. Qui c'è una chiara accentuazione di un contatto minimo. È bravo Fabbri e nel confermare dopo la chiamata all'OFR. Avremo preferito che non fosse stato richiamato di fronte a tale situazione. Notiamo l'ingerenza dell'AVAR che non lascia al VAR l'analisi della situazione. Noi diamo indicazione di lasciare l'analisi al VAR che è lì per creare e sciogliere situazioni dubbiose e poi c'è l'AVAR di sostegno. La reazione di Noslin è eccessiva rispetto al contatto, Mandragora toglie il piede e lo ammonisce per simulazione. Paterna ha fatto bene lasciare la scelta a Fabbri. La centralità dell'arbitro è essenziale. Lasciamo la decisione all'arbitro. L'ausilio del VAR deve essere the second chance in caso di problematiche non risolte in campo.