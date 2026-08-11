Lazio, Samuel Gigot ancora ko: il club pensa alla rescissione. I dettagli

Sfumano le speranze di rilancio per Samuel Gigot: l'estate della sua possibile ripartenza si è rivelata un nuovo stop e nemmeno l'arrivo del mister Gattuso, che lo aveva già allenato al Marsiglia, è servito a recuperare il francese.

Nuovi guai fisici per il centrale

L'ex Olympique Marsiglia ha nuovamente saltato l'intera preparazione a causa dei fastidi alla schiena e alla caviglia che lo avevano già frenato per un'intera stagione, rendendolo inaffidabile per il club. A questo si aggiunge l'opzione della difesa a tre provata dal mister, che porta la Lazio a dover cercare un altro elemento per il reparto arretrato.

Verso la rescissione del contratto

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio è orientata verso la rescissione del contratto del centrale, in scadenza a giugno 2027. L'obiettivo del club è, oltre a tagliare uno degli ingaggi più pesanti, ottenere risorse economiche per finanziare l'arrivo di un sostituto.