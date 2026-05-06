Evaristo Beccalossi morto: addio alla leggenda dell’Inter e numero 10 geniale

È morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell’Inter, all’età di 69 anni, a pochi giorni dal suo compleanno. Il decesso è avvenuto a Brescia dopo un lungo periodo segnato da gravi problemi di salute, iniziati con un malore nel gennaio 2025.

Nato nel 1956, Beccalossi è stato uno dei simboli del calcio italiano tra anni ’70 e ’80, incarnando alla perfezione il ruolo del numero 10: fantasia, visione di gioco e capacità di inventare calcio. Cresciuto nel Brescia, ha legato indissolubilmente la sua carriera all’Inter, dove ha giocato dal 1978 al 1984.

Con la maglia nerazzurra ha collezionato 216 presenze e 30 gol, contribuendo alla vittoria dello scudetto 1979-80 e di due Coppe Italia. Dopo l’esperienza milanese ha vestito anche le maglie di Sampdoria, Monza e Barletta.