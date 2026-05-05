Isaksen e Provstgaard presenti agli allenamenti di Novak Djokovic: le immagini

Pomeriggio diverso per i due danesi biancocelesti: Isaksen e Provstgaard hanno partecipato agli allenamenti di Djokovic

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Nel pomeriggio di oggi nel corso degli allenamenti di Novak Djokovic sono spuntati tra il pubblico due volti noti del mondo biancoceleste: Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard

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I due danesi della Lazio si sono concessi una pausa diversa dal solito assistendo da vicino agli allenamenti del campione serbo. Djokovic si prepara infatti per gli Internazionali di tennis che si svolgeranno i prossimi giorni al Foro Italico a Roma.

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