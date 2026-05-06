Lazio, Tavares rinato con Sarri: dal flop al protagonista. Hysaj ai saluti

La rinascita di Tavares: decisivo il lavoro di Sarri

La Lazio ritrova un protagonista inatteso: Nuno Tavares. Dopo un periodo complicato, segnato anche da errori pesanti come quello nel derby di settembre, il terzino portoghese è tornato a essere determinante. Il merito è soprattutto di Maurizio Sarri, che ha scelto una linea dura ma efficace.

L’allenatore biancoceleste è stato chiaro: voleva un giocatore completo, capace non solo di spingere ma anche di difendere. Una richiesta precisa che ha portato a una trasformazione evidente. Tavares è stato anche lasciato fuori per diverse partite, una scelta che si è rivelata decisiva per la sua crescita.

Oggi il portoghese è un vero “treno” sulla fascia sinistra: nella gara contro la Cremonese ha avviato l’azione che ha portato al gol, dimostrando quanto sia diventato fondamentale nel sistema di gioco della Lazio.

Verso Inter e derby: gestione e scelte strategiche

In vista dei prossimi impegni, come riportato da Il Messaggero, la Lazio valuta con attenzione la gestione di Tavares. Il difensore è in diffida e potrebbe saltare la prima sfida contro l’Inter per evitare rischi in vista del derby e della finale di Coppa Italia.

Nel frattempo, a Formello si respira un clima positivo: dopo l’allenamento, Hysaj ha organizzato una grigliata per salutare i compagni, dato che il suo contratto non verrà rinnovato. Un momento di gruppo che testimonia compattezza e serenità nello spogliatoio.

Con il derby all’orizzonte, la Lazio si prepara a chiudere il cerchio: da un errore che aveva segnato l’inizio della stagione, alla possibilità di riscatto totale.