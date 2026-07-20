Definiti gli staff tecnici del Settore Giovanile

Gli allenatori

La S.S. Lazio ha comunicato gli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione 2026/2027. Inoltre, tutte le partite che si giocheranno potranno essere seguite sulla piattaforma sslazio.it.

A guidare gli Under 18 Professionisti sarà Cristiano Lombardi, classe 1995. Ha collezionato con la Lazio Primavera, nel 2011, 22 reti per un totale di 50 partite e tre titoli raggiunti: la vittoria del Campionato Primavera, la Supercoppa Primavera e una Coppa Italia Primavera. Durante il suo percorso calcistico ha indossato anche le maglie di Trapani, Ancona, Venezia, Salernitana e Reggina. Ritorna alla Lazio nella stagione 2016-2017, ritrovando il mister Simone Inzaghi che lo aveva già seguito precedentemente alla Primavera.

Per gli Under 17 A e B il tecnico sarà Alessio fazi. Simone Rughetti seguirà l'Under 16 A e B, mentre Valerio Gualdaroni l'Under 15 A e B: sotto la sua guida le aquile Under 14 avevano conquistato il secondo posto alla seconda edizione del Memorial “Carlo Zecchini” e il Trofeo Ignazio Scardina.

L'allenatore dell'Under 14 Pro sarà invece Matteo Grassi. Nella “Turin Youth Cup” le aquile classe 2011 di Grassi riuscirono a conquistare la medaglia d'oro nell'anno 2025. Infine, Igor Spiridigliozzi guiderà l'Under 14 Regionali Eccellenza.

Gli staff tecnici

Definiti gli allenatori del Settore Giovanile della Lazio, a completare lo staff tecnico saranno i vice allenatori, i collaboratori tecnici, i preparatori atletici e gli allenatori dei Portieri.

Intanto oggi alle ore 18 verrà disputata la prima amichevole estiva della Lazio, che si sfiderà con la Lazio Primavera guidata da Punzi. Le squadre scenderanno in campo al Training Center S.S. Lazio.