Lotito sbarca a Reggio Calabria: "Sempre forza Reggina!"

In occasione della conferenza stampa di presentazione come nuovo proprietario della Reggina, Claudio Lotito ha raggiunto poche ore fa Reggio Calabria, dove è stato accolto all'aeroporto dal Sindaco Cannizzaro. A rivelare l'arrivo del presidente è stato il primo cittadino attraverso i propri canali social.

Al saluto di benvenuto e alle scuse di Francesco Cannizzaro per le temperatore alte, Lotito ha replicato: "D'altronde sono i colori della Reggina e quindi sempre forza Reggina".

L'appuntamento è fissato per ore 19:00 allo stadio Granillo, in cui Lotito sarà presentato ufficialmente come il nuovo presidente del club amaranto.