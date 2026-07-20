Guardiola nuovo CT dell'Italia? Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep: è nella short-list

Si è appena concluso il Mondiale con la vittoria della Spagna, Campionato del Mondo che l'Italia ha guardato da spettatrice e che ora deve rifondarsi completamente per ripartire nominando innanzitutto un nuovo CT.

Incontro per Pep Guardiola come CT dell'Italia

Come riportato da Sky Sport, è in corso un tentativo concreto da parte dell'Italia per Pep Guardiola per il ruolo di commissario tecnico. Nel week-end, Leonardo e Maldini hanno incontrato in Spagna l'ex allenatore del Manchester City presentandogli il progetto. Il tentativo è ora concreto ed è attesa nei prossimi giorni una risposta.

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