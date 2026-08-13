La lettera di Bisignani: "Lotito i 100 milioni li ha o li deve trovare?"

Luigi Bisignani al centro della sua lettera, sulle colonne de Il Tempo, ha parlato del progetto Flaminio.

"Caro direttore

AAA, cercasi almeno 100 milioni. È questa la cifra che Claudio Lotito dovrà riuscire a mettere insieme

nei prossimi mesi: 40-50 milioni entro dicembre per gli affari correnti e, a stretto giro, altri 50 milioni per rimettere mano al progetto dello Stadio Flaminio, dopo le motivate richieste arrivate dalla

Soprintendenza di Roma. E noi laziali ci battiamo per una squadra finalmente rafforzata con uno Stadio Flaminio che sia la nostra casa agibile, moderno e sostenibile. Il senatore, intanto, esce dal silenzio e finge di cantare vittoria, come se il traguardo fosse già stato tagliato. E lo fa anche perché sembra confidare nella fretta del sindaco Roberto Gualtieri

di arrivare alla dichiarazione di pubblico interesse sul Flaminio, cosi da potersi presentare alle prossime elezioni nelle vesti di un sindaco super partes, capace di portare avanti contemporaneamente le partite dei due nuovi stadi. Ma tra il dire e il fare la strada resta lunga. E dopo il

ponderato parere della soprintendente Daniela Porro, per il progetto di Lotito la partita appare assai più complicata di quanto lasci intendere il clima di queste ore. Perché quello della Soprintendenza assomiglia molto a un sì che, letto fino in fondo, maschera un no. Non sarebbe neppure una novità per il diritto amministrativo: la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già chiarito come un parere formalmente favorevole possa

configurare un dissenso sostanziale quando le condizioni poste per concedere quell'assenso siano tali da rivelare, nei fatti, una posizione negativa dell'amministrazione. Ed è proprio qui il

punto. La Soprintendenza mette sul tavolo una serie di richieste che non sembrano semplici ritocchi. Chiede di intervenire sull'anello-pensilina esterno per rendere maggiormente percepibile lo

stadio originario; pone il problema della tutela e della conservazione della pensilina; richiama la vocazione polifunzionale dell'impianto; pretende

ulteriori approfondimenti tecnici e dimensionali; indica che l'altezza della nuova copertura dovrà essere parametrata a quella del vicino Auditorium Parco della Musica e, infine, sottopone gli interventi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. Altro che qualche correzione a matita.Se queste prescrizioni vengono recepite, il progetto cambia volto.